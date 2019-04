Απροειδοποίητη διακοπή από την Yahoo

Προβλήματα αντιμετώπισαν για ακόμη μια φορά οι χρήστες της υπηρεσίας e-mail της Yahoo, η οποία ταλαιπώρησε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των χρηστών της με ακόμη μια απροειδοποίητη διακοπή. Η ιστοσελίδα παρουσίαζε ένα μήνυμα το οποίο έγραφε χαρακτηριστικά “This webpage is not available” ενημερώνοντας τους χρήστες ότι η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη και στη συνέχεια ένα ακόμη μήνυμα έγραφε “Error 501 (net::ERR_INSECURE_RESPONSE): Unknown error.”



Ορισμένοι χρήστες δεν δίστασαν να εκφράσουν τα παράπονά τους μέσω του Twitter δηλώνοντας: “Yahoo Mailis not letting me login. That’s probably its way of saying ‘Stop using Yahoo Mail.,” αλλά και πιο εριστικά μηνύματα όπως “WTF is wrong with #Yahoo mail?”



Παρόλα αυτά η υπηρεσία αποκαταστάθηκε πλήρως μετά από μερικές ώρες. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι ορισμένες υπηρεσίες της Yahoo δεν ήταν διαθέσιμες για ένα μέρος των χρηστών για μικρό χρονικό διάστημα και οι προγραμματιστές της εταιρείας διόρθωσαν το πρόβλημα αρκετά γρήγορα με αποτελεσματικό τρόπο.















Πηγή: secnews.gr