To GameCube γίνεται δέκα χρονών!

Μετά το Xbox και το GameCube κλείνει φέτος τα 10α του γενέθλια, αφού για πρώτη φορά διατέθηκε στην αγορά στις 18 Νοεμβρίου του 2001. Η εν λόγω προσπάθεια της Nintendo δεν κρίθηκε και ιδιαίτερα επιτυχημένη, αφού οι πωλήσεις του «Κύβου» δεν ήταν οι αναμενόμενες. Παρόλα αυτά, στη βιβλιοθήκη του εντάχθηκαν ορισμένα εξαιρετικά games, όπως τα Metroid Prime, The Legend of Zelda: The Wind Waker, Pikmin, Eternal Darkness και Super Mario Sunshine.



Αξίζει ακόμη να θυμίσουμε ότι το GameCube ήταν το πρώτο σύστημα της Nintendo που υποδέχθηκε κάποιον εμπορικό ενήλικο τίτλο (Resident Evil 4). Οι πωλήσεις του παγκοσμίως έφτασαν τα 21.74 εκατομμύρια.



