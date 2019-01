Με το Gmail θα είναι συνδεδεμένο το Google Drive

Αν και ακόμη δεν γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά που θα έχει η cloud υπηρεσία της Google, όλα δείχνουν ότι σε ό,τι αφορά το Gmail τουλάχιστον, θα υπάρχει πλήρης συνεργασία. Το τι ακριβώς σημαίνει αυτό είναι κάπως ασαφές βέβαια. Σύμφωνα με ένα μήνυμα που εντοπίστηκε όμως, τα attachment στα e-mail θα καταργηθούν και ο χρήστης θα χρειάζεται απλώς να περάσει ό,τι χρειάζεται στο drive που θα του δίνει η εταιρεία.



«Say goodbye [to] email attachments and hello to real time collaboration. Drag anything shared with you to My Drive for easy access.»



Παράλληλα φαίνεται ότι το Google Drive θα υποστηρίζει και εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί από ανεξάρτητους προγραμματιστές. Αν πράγματι ισχύσει αυτό, είναι βέβαιο ότι η υπηρεσία θα απογειωθεί καθώς θα δώσει τη δυνατότητα στους developers να αναπτύξουν δυνατότητες που ακόμη και η ίδια η εταιρεία δεν θα είχε σκεφτεί ότι υπήρχαν.



