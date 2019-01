Στις 7 Μαρτίου παρουσιάζεται το iPad 3!

Την Τετάρτη 7 Μαρτίου στις 20.00 ώρα Ελλάδας θα γίνει τελικά η παρουσίαση του iPad 3 στο Yerba Buena Center for the Arts στο San Francisco. To νέο iPad, θα διαθέτει 4πύρηνο επεξεργαστή, το A6, θα υποστηρίζει συνδεσιμότητα σε LTE δίκτυα και η ανάλυσή του θα είναι στα 2048×1536 pixels.



Φυσικά δεν γνωρίζουμε τίποτε ακόμη για το κόστος του και το πότε θα διατεθεί στην αγορά οπότε θα πρέπει να κάνουμε υπομονή λίγες ακόμη ημέρες. Επίσης υπάρχουν φήμες ότι την ίδια ημέρα θα παρουσιαστεί και η νέα έκδοση του ιδιαίτερα δημοφιλούς set-top box της Apple TV.



Παρόλα αυτά πολλοί το θεωρούν απίθανο καθώς η εταιρεία λογικά θα προσπαθήσει να στρέψει όλα τα φώτα της δημοσιότητας στο νέο της tablet.



Πηγή: proho.gr