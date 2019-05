Οι αλλαγές στην πολιτική ασφαλείας του Facebook

Το Facebook έχει κατηγορηθεί αρκετές φορές για το γεγονός ότι καταρχάς δεν σέβεται το ίδιο και επιπλέον δεν διαφυλάσσει από τρίτους τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του. Προκειμένου λοιπόν να αποφύγει τέτοιου είδους κατηγορίες στο μέλλον όπως βέβαια και τις αντίστοιχες αγωγές για αποζημιώσεις που αυτές συνεπάγονται, προχώρησε σε διάφορες αλλαγές σε ό,τι αφορά την πολιτική ασφαλείας του.



Έχει μεγάλη σημασία άλλωστε και το γεγονός ότι πια το Privacy Policy έχει μετονομαστεί σε Data Use Policy γεγονός που σηματοδοτεί την αλλαγή προσέγγισης από πλευράς υπηρεσίας πάνω στο ζήτημα.



Ας εξετάσουμε όμως τις σημαντικότερες από τις αλλαγές αυτές:



Πρόσβαση στο περιεχομένο και τις πληροφορίες του χρήστη

Εφεξής όλες οι πληροφορίες αναφορικά με την πρόσβαση των διαφόρων εφαρμογών στα δεδομένα του χρήστη θα βρίσκονται στην ενότητα ‘Sharing Your Content and Information’. Εκεί θα βλέπει κανείς ότι οι εφαρμογές που εγκαθιστά έχουν πρόσβαση το περιεχόμενο του (καθώς τους έχει δώσει σχετική άδεια) όπως και αυτές των φίλων του, με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του.



Ασφάλεια

Η υπηρεσία δεν επιτρέπει τη συλλογή πληροφορίων μέσω της πλατφόρμας κάνοντας χρήση αυτοματοποιημένων μέσων χωρίς τη σαφή συγκατάθεσή της. Επιπλέον εφαρμογές ‘dating’ εφαρμογές εντός του κοινωνικού δικτύου είναι πλέον διαθέσιμες μόνο για χρήστες άνω των 18 ετών.



Προστασία τρίτων ατόμων

Μέχρι τώρα για να κάνει κάποιος tag χρειαζόταν τη συγκατάθεση του ατόμου αυτού. Από εδώ και πέρα δεν θα επιτρέπεται να κάνει κάποιος tag άλλους χρήστες αν γνωρίζει ότι δεν το επιθυμούν.



Αποποίηση ευθύνης προς τους διαφημιζόμενους

Η εταιρεία αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για περιπτώσεις εξαπάτησης των διαφημιζόμενων μέσω μη έγκυρων click στις διαφημίσεις ή άλλων τεχνολογικών ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.





