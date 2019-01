Είσαι αρκετά έξυπνος ώστε να εργαστείς στη Google;

δείκτη

Όπως αναφέρεται συχνά, στη Google εργάζονται ταΆτομα τα οποία μπορεί να μην έχουν προσωπική ή κοινωνική ζωή, αλλά τα οποία έχουνΑκόμη και αν αυτές οι φήμες είναι υπερβολικές όμως, είναι βέβαιο ότι η εταιρεία παίρνει την πρόσληψη του προσωπικού πάρα πολύ στα σοβαρά. Μάλιστα δεν περιορίζεται σε κοινές συνεντεύξεις αλλά κάνει στους υποψήφιους εργαζόμενους πραγματικά ξεχωριστές ερωτήσεις.Όπως αναφέρει το βιβλίο του William Poundstone “Are You Smart Enough to Work at Google?” αν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε το βιογραφικό σας στον διαδικτυακό κολοσσό θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για ερωτήσεις του τύπουΌχι και τόσο απλά πράγματα δηλαδή. Βέβαια αν λάβουμε υπόψη τις αποδοχές και το περιβάλλον εργασίας, τότε μάλλον αξίζει τον κόπο η δοκιμασία!

ΠΗΓΗ: techit.gr