Πρώτο το 3DS στην Ιαπωνία

Η αγορά της Ιαπωνίας δεν φαίνεται να κρύβει ιδιαίτερες συγκινήσεις, αφού το Nintendo 3DS συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη θέση, αλλά και να ξεπερνάει συνολικά πολλά ανταγωνιστικά συστήματα μαζί! Το PlayStation Vita έπεσε την προηγούμενη εβδομάδα για πρώτη φορά κάτω από τα 10 χιλιάδες συστήματα και σε σχέση με τα 12.105 της προηγούμενης, κατάφερε να φτάσει στα χέρια 8.931 καταναλωτών. Το μοναδικό σύστημα που κατάφερε παρόλα αυτά να σημειώσει άνοδο ήταν το Xbox 360.



Αναλυτικά, οι πωλήσεις έχουν ως εξής:



1. 3DS: 72,115 (121,921)

2. PlayStation 3: 19,370 (23,771)

3. PSP: 14,804 (18,356)

4. Vita: 8931 (12,105)

5. Wii: 7099 (9292)

6. Xbox 360: 3,764 (1317)

7. PlayStation 2: 1355 (1374)

8. DSi XL: 793 (941)

9. DSi: 743 (771)



Όσον αφορά στις πωλήσεις software, αυτές είχαν ως εξής:



1. 2nd Super Robot Wars Z Saisei Volume (Namco Bandai, PSP): 265,439 - Νέο

2. Kingdom Hearts 3D (Square Enix, 3DS): 42,231 (Life to date: 255,810)

3. Pro Baseball Spirits 2012 (Konami, PSP): 26,908 (87,049)

4. Pro Baseball Spirits 2012 (Konami, PS3): 26,886 (117,319)

5. Kid Icarus: Uprising (Nintendo, 3DS): 25,710 (205,415)

6. Super Mario 3D Land (Nintendo, 3DS): 21,996 (1,486,692)

7. Pokemon Conquest (The Pokemon Company, DS): 17,989 (285,597)

8. Monster Hunter 3G (Capcom, 3DS): 16,770 (1,375,179)

9. Mario Kart 7 (Nintendo, 3DS): 16,024 (1,637,655)

10. Mario & Sonic at the London Olympics (Nintendo, 3DS): 10,364 (122,967)

11. Yakuza: Black Panther 2 (Sega, PSP): 10,356 (141,948)

12. Kinect Star Wars (Microsoft, Xbox 360): 6010 - Νέο

13. Devil May Cry HD Collection (Capcom, PS3): 5887 (61,604)

14. Harvest Moon: Land of Origin (Marvelous AQL, 3DS): 5844 (160,607)

15. Mahjong Dream Club (D3 Publisher, PS3): 5701 - Νέο

16. Wii Sports Resort Wiimote Plus Pack (Nintendo, Wii): 4810 (910,448)

17. Hatsune Miku and Future Stars: Project Mirai (Sega, 3DS): 4679 (129,297)

18. Mario Kart Wii (Nintendo, Wii): 4622 (3,543,434)

19. Monster Hunter Portable 3rd PSP the Best (Capcom, PSP): 4387 (232,809)

20. Nintendogs + Cats (Nintendo, 3DS): 4299 (533,026)

