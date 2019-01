Τα οφέλη των Windows 8 για τις επιχειρήσεις

Η Microsoft παρουσίασε στο TechEd North America τα οφέλη που φέρνουν τα Windows 8 στις επιχειρήσεις μέσα από τις ενισχυμένες βασικές αρχές, τα νέα χαρακτηριστικά για επιχειρήσεις και την ισχυρή συμβατότητα με εφαρμογές. Η εταιρία επίσης ανακοίνωσε αναβαθμίσεις σε διάφορα προϊόντα Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP), βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο τους οργανισμούς να διαχειριστούν, να προστατέψουν και να ενισχύσουν την εμπειρία των Windows.



H beta για το Microsoft BitLocker Administration and Monitoring (MBAM) 2.0 δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προστατέψουν με ευκολία τα δεδομένα τους με το BitLocker και το BitLocker To Go, χρησιμοποιώντας την υποστήριξη των Windows 8 προκειμένου να απλοποιήσουν τη διαδικασία τροφοδότησης, παρακολουθώντας και ενισχύοντας τη συμβατικότητα για βελτιωμένη ασφάλεια και μειώνοντας το κόστος της διαχείρισης ενός κρυπτογραφημένου περιβάλλοντος ενσωματώνοντας με τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης, προσφέροντας ταυτόχρονα στους χρήστες τη δυνατότητα self-service recovery portal.



Η λήψη της beta είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.microsoft.com/getMBAM.



Τόσο η Microsoft Advanced Group Policy Management (AGPM) 4.0 Service Pack 1 beta, όσο και η release candidate έκδοση για το Diagnostics and Recovery Toolset (DaRT) 8 είναι διαθέσιμες, παρέχοντας υποστήριξη για την Windows 8 Release Preview. Η beta για το AGPM είναι διαθέσιμη εδώ, ενώ η DaRT 8 release candidate είναι διαθέσιμη εδώ.



Η δεύτερη beta για το User Experience Virtualization (UE-V) θα είναι επίσης διαθέσιμη μέχρι το τέλος του μήνα. Το UE-V είναι σχεδιασμένο να δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να αλλάζουν τη συσκευή τους και να διατηρούν την εμπειρία τους χωρίς να ξαναρυθμίζουν τις εφαρμογές τους ή τις ρυθμίσεις τους στα Windows 7 και Windows 8.



Νέα χαρακτηριστικά στη δεύτερη beta περιλαμβάνουν: περιαγωγή ρυθμίσεων συστήματος μεταξύ Windows 7 και Windows 8 / υποστήριξη για επιπλέον ρυθμίσεις λειτουργικού συστήματος, όπως το μενού Εκκίνησης, το Taskbar και τα Folders / υποστήριξη για Group Policy προκειμένου να διασφαλίζεται ομοιομορφία στη διαμόρφωση των agents / περιαγωγή και συγχρονισμός ρυθμίσεων μεταξύ Internet Explorer 8, 9 και 10.



Για να κατεβάσετε την έκδοση Windows 8 Release Preview και να τη δοκιμάσετε στο επιχειρηματικό περιβάλλον επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση preview.windows.com.