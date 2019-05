iPhone 5: Τι περιμένουμε να δούμε στο event της Apple

Η έναρξη του event της Apple, όπου και αναμένεται να παρουσιαστεί το νέο iPhone 5, πλησιάζει (12 Σεπτεμβρίου 2012 – ώρα 20:00) και η αγωνία χτυπάει κόκκινο! Οι φήμες, οι πληροφορίες και οι διαρροές των τελευταίων μηνών μας έχουν βοηθήσει στο να σχηματίσουμε μία σχεδόν ολοκληρωμένη εικόνα του επερχόμενου iPhone… εφόσον φυσικά επαληθευτού.



Περιμένοντας λοιπόν να περάσει το τελευταίο μαρτυρικό 24ώρο, είναι ευκαιρία να δούμε συγκεντρωμένα όλα τα χαρακτηριστικά που αναμένεται να διαθέτει το νέο iPhone, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν διαρεύσει:



Οθόνη 4 ιντσών (326 ppi - Retina display)



Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, το iPhone 5 θα διαθέτει οθόνη 4 ιντσών (από 3,5 ίντσες που είχαμε στο iPhone 4/4S) γεγονός που δικαιολογεί και την αύξηση του μήκους της συσκευής κατά 10 χιλιοστά.







Παράλληλα, το πάχος της συσκευής αναμένεται να μειωθεί περίπου 2 χιλιοστά, αντιπροσωπεύοντας μία μείωση πάχους της τάξης του 20% σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο!



Η νέα οθόνη αναμένεται να διαθέτει ανάλυση 1136×640 pixels (από 960×640 pixels που είχαμε στο iPhone 4/4S). Το πλάτος της οθόνης διατηρείται στα 640px όπως επίσης και τo “μαγικό” νούμερο των 326 ppi (pixels per inch) το οποίο και θα συνεχίσει να δικαιολογεί την “στάμπα” Retina Display.







Ανασχεδιασμένη μεταλλική πλάτη στο iPhone 5



Το iPhone 5 αναμένεται να διαθέτει ανασχεδιασμένη μεταλλική πλάτη η οποία θα αντικαταστήσει τη γυάλλινη πλάτη των iPhone 4/4S. Ο νέος unibody σχεδιασμός στοχεύει σε μία δυνατότερη, λεπτότερη και ελαφρύτερη συσκευή με μεγαλύτερη αντοχή:







Αν, λοιπόν, οι διαρροές είναι αληθινές και όντως αυτό που βλέπουμε είναι το έκτης γενιάς iPhone, τότε η Apple έχει διατηρήσει τις δύο κεραίες σε μορφή U αλλά έχει αξιοποιήσει το μεσαίο τμήμα με το σχεδιασμό unibody σε ένα μόνο κομμάτι μετάλλου αντί για δύο όπως στο iPhone 4S έχοντας ως αποτέλεσμα μια δυνατότερη, λεπτότερη και ελαφρύτερη συσκευή. Προσέξτε, μάλιστα, πως ακόμα και οι υποδοχές (bosses) αποτελούν μέρος του πλαισίου συμβάλλοντας αισθητά στην επίτευξη του στόχου για μια συσκευή με μεγαλύτερη αντοχή και μικρότερο βάρος.







Αν αναρωτιέστε γιατί δεν χρησιμοποιείται εξ΄ολοκλήρου μέταλλο σε όλη την επιφάνεια του iPhone αυτό οφείλεται στα τσιπ των Wi-Fi, GPS, Bluetooth και GSM/CDMA των οποίων τα σήματα δεν πρέπει να παρεμποδίζονται. Είναι ένας από τους λόγους που το original iPhone είχε το πλαστικό κομμάτι στο κάτω μέρος και τα iPhone 3G/3GS ήταν κατασκευασμένα από πλαστικό εξ ολοκλήρου από πίσω.



Ανασχεδιασμένο ηχείο και headphone jack στο κάτω μέρος του iPhone 5



Δύο ακόμα στοιχεία που αναμένεται να διαφοροποιήσουν το επερχόμενο iPhone 5 από τα παλαιότερα μοντέλα είναι οι ανασχεδιασμένες “γρίλιες” του ηχείου αλλά και το headphone jack που μεταφέρεται στο κάτω μέρος της συσκευής.







Τα νέα ακουστικά που θα συνοδεύουν το νέο iPhone (5) 6ης γενιάς







Αυτά είναι τα ακουστικά του επόμενου iPhone που θα αντικαταστήσουν τα τρέχοντα ακουστικά της εταιρείας. Η εμφάνιση τους θυμίζει “κεφάλι αλόγου” ενώ από το πλάι φαίνονται πολύ μικρότερα. Όπως όλα τα προϊόντα της Apple, είναι πλήρως συμπαγή ενώ συγκριτικά με τα παλιά ακουστικά, είναι πολύ μικρότερα και άνετα στα αυτιά



To νέο iPhone θα υποστηρίζει 4G δίκτυα σε παγκόσμιο επίπεδο



Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal το νέο iPhone που θα ανακοινωθεί στην εκδήλωση της 12ης Σεπτεμβρίου θα υποστηρίζει ένα μεγαλύτερο εύρος 4G δικτύων σε ολόκληρο τον κόσμο αν και δεν θα είναι διαθέσιμο για κάθε πάροχο. Μια πιθανή υλοποίηση παγκόσμιας υποστήριξης δικτύων 4G/LTE θα είναι θετικό για την Apple που δεν θα ανησυχεί για το marketing αποφεύγοντας πιθανά προβλήματα, όπως με το iPad.



Οι πληροφορίες της Wall Street Journal αναφέρουν συγκεκριμένα ότι τα δίκτυα 4G περιλαμβάνουν παρόχους σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία αλλά δεν θα είναι διαθέσιμο σε όλους, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα είναι ουσιαστικά διαθέσιμο σε κάθε χώρα.



Νέο βύσμα σύνδεσης. Αντικατάσταση του 30-pin dock connector με 9-pin



Εφόσον επαληθευτούν οι πληροφορίες, η Apple θα αντικαταστήσει το κλασσικό 30-pin dock connector στο νεό iPhone (αλλά και στις υπόλοιπες επερχόμενες iOS συσκευές) με ένα μικρότερο 9-pin connector.







Η φημολογούμενη αντικατάσταση του connector θα αναστατώσει -όπως είναι αναμενόμενο- τους μελοντικούς κατόχους του νέου iPhone καθώς δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα παλαιότερα τους αξεσουάρ (βάσεις φόρτισης, ηχεία-docking station κτλ). Ωστόσο, αναμένουμε πως η Apple θα διαθέσει κατ’αποκλειστικότητα ειδικό αντάπτορα για την μετατροπή των ήδη υπαρχόντων αξεσουάρ σε 9-pin:



Η Apple θα είναι η αποκλειστική διανομέας των adapters για το νέο μικρότερο dock connector στο iPhone 5. Οι adapters αυτοί θα είναι απαραίτητοι σε όσους θελήσουν να χρησιμοποιούν αξεσουάρ “προηγούμενης γενιάς” με τη νέα συσκευή και τεχνολογία της Apple. Σύμφωνα, μάλιστα, με το δημοσίευμα θα διατίθενται δύο συσκευασίες του ενός και τριών κομματιών με τιμές στα $10 και $29 αντίστοιχα. Επίσης, το νέο USB καλώδιο από μόνο του θα κοστίζει $19 σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.



Τέλος στην Micro-SIM. Υποδεχτείτε την nano-SIM







Η ETSI (European Telecommunications Standards Institute) ανακοίνωσε πριν από μερικές εβδομάδες ότι το πρότυπο για τις νέες 4FF SIM κάρτες θα είναι η nano-SIM- ένα πρότυπο για την καθιέρωση του οποίου η Apple συγκρούστηκε σθεναρά με τις Motorola, Research in Motion και Nokia. Η nano-SIM είναι 40% μικρότερη από τις τωρινές κάρτες με διαστάσεις στα 8.8 χιλιοστά επί 12.3 χιλιοστά και πάχος 0.67 χιλιοστά.



Παράλληλα με την παρουσίαση του νέου iPhone αναμένουμε και την διάθεση της GM έκδοσης του iOS 6 η οποία πιθανότατα θα διατεθεί στο κοινό από την ερχόμενη εβδομάδα.



[via]