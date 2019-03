Τέλος η ανωνυμία στο Facebook

Ανωνυμία τέλος και στο Facebook, καθώς η νέα πολιτική της εταιρείας για το κοινωνικό δίκτυο ζητά το πραγματικό όνομα κάθε χρήστη (συγκεκριμένα στις ΗΠΑ το όνομα που αναγράφεται στην ταυτότητα) και μάλιστα βρήκαν τον τρόπο να εξακριβώνουν ποιοι χρήστες χρησιμοποιούν ψεύτικο όνομα. Ρωτώντας τους φίλους του!

Eίναι πιθανό να σας εμφανιστεί στο προφίλ σας ερώτηση σχετικά με κάποιον φίλο σας “Is this your friend’s real name?” και προσφέρονται 4 επιλογές για απάντηση “Yes”, “No”, “I don’t know” και “I don’t want to answer”.



Η Facebook τοποθετήθηκε και επιβεβαίωσε επίσημα το ζήτημα σε ερώτηση της ιστοσελίδας TheNextWeb:



“Αναζητούμε διαρκώς νέους τρόπους για να παρατηρήσουμε πως χρησιμοποιούν οι χρήστες το Facebook και πως παρουσιάζουν τον εαυτό τους, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε καλύτερα το προϊόν και τα συστήματα μας. Δείχνουμε στον κόσμο πληροφορίες που οι φίλοι τους μοιράζονται μαζί τους και τονίζουμε ότι ότι η απάντηση που θα δώσουν θα παραμείνει ανώνυμη, διασφαλίζοντας ότι δεν μοιραζόμαστε τις πληροφορίες αυτές με κανέναν και απλώς τις επεξεργαζόμαστε για να βγάλουμε γενικά συμπεράσματα. Επιπλέον, είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για νομικά ζητήματα”.





Πηγή: techgear.gr