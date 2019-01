Η «αναγέννηση» του Flossie

Έτοιμος να λειτουργήσει ξανά είναι ο υπολογιστής «Flossie» που θεωρείται ο παλιότερος στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Rod Thomas και ο Roger Holmes προσπαθούσαν εννέα ολόκληρα χρόνια να κάνουν τον ICT 1301 «Flossie» να ξαναδουλέψει. Ο υπολογιστής που τότε κόστιζε 250.000 λίρες το 1962, κοστίζει σήμερα 4.2 εκατομμύρια λίρες.



Ουσιαστικά οι Rod και Roger έπρεπε να ξεπεράσουν πάνω από 1.000 προβλήματα που αντιμετώπισαν με τη συσκευή.

Πλέον χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν 27 τροχούς μαγνητικής ταινίας και πάνω από 100.000 διάτρητες κάρτες για να θέσουν σε λειτουργία το σύστημα.



Πλέον το μηχάνημα καταλαμβάνει χώρο 2.5 τετραγωνικών μέτρων και ζυγίζει 5 τόνους. Ωστόσο, ο «Flossie» έχει μόλις το 1/10 της ισχύος ενός σημερινού smartphone.



Ο «Flossie» στη μεγάλη οθόνη



Ο υπολογιστής εμφανίστηκε στην ταινία James Bond 1974 «The Man with the Golden Gun» με πρωταγωνιστή τον Roger Moore. Εκτός από τον James Bond, ο υπολογιστής χρησιμοποιήθηκε και σε μερικά επεισόδια του Dr Who, καθώς και στη σειρά επιστημονικής φαντασίας του BBC «Blake’s 7».



Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι χρειάζονται ακόμα έξι μήνες για να λειτουργήσει ξανά ο υπολογιστής, γεγονός που αποκαλύψει πολλά για τη γέννηση της βιομηχανίας υπολογιστών στη Βρετανία.



Ο υπολογιστής βρίσκεται τώρα σε ένα κήπο στο Kent, και οι επιστήμονες θεωρούν ότι έχει μέσα του δεδομένα που χωράνε στο 1/3 ενός σημερινού CD.



Βασικός στόχος του υπολογιστή τη δεκαετία του 60’ ήταν να εκτυπώνει τα αποτελέσματα για εξετάσεις GCE του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.



ΠΗΓΗ: techit.gr