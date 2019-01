Κερδίζουν έδαφος τα Windows 8 στις επιχειρήσεις

Μπορεί αρκετές επιχειρήσεις να μην σχεδιάζουν αρχικά να αναβαθμίσουν τους υπολογιστές τους στα Windows 8, τι συμβαίνει όμως με όσες έχουν ήδη προγραμματίσει την μετάβαση από τα Windows XP ή τα Windows 7;

Τα τμήματα IT πολλών εταιρειών σκοπεύουν να ενσωματώσουν τα Windows 8 στην εταιρεία τους με την μορφή συσκευών tablet και όχι με την αναβάθμιση των υπολογιστών τους, όπως αποκαλύπτει μια άτυπη δημοσκόπηση ανάμεσα σε 700 στελέχη IT από την Fiberlink, εταιρεία που κατασκευάζει λογισμικό για την παρακολούθηση φορητών συσκευών.



Από το σύνολο των εταιρειών που έλαβαν μέρος στην έρευνα, το 27% σκοπεύει να αναβαθμίσει στο νέο λειτουργικό κυρίως τα laptops και τους υπολογιστές τους, το 32% τα tablet τους και το 25% τα smartphones. Ταυτόχρονα όμως το 58% δεν σκοπεύει καν να αναβαθμίσει στα Windows 8.



Παράλληλα, μια άλλη μελέτη της iYogi Insights σε 179 μικρές επιχειρήσεις, δείχνει πως το 29% των επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν tablets σκέφτονται να μεταβούν στα Windows 8 ή τα Windows RT έναντι του iPad. Από όσες επιχειρήσεις διαθέτουν ήδη iPad, το 38% σκέφτονται να μεταβούν στα Windows 8.



Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως τα Windows 8 θα ξεπεράσουν το iPad στον επαγγελματικό τομέα, όχι ακόμα τουλάχιστον. Δείχνει όμως πως το νέο λειτουργικό της Microsoft δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τις εταιρείες και τους επαγγελματίες ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως η κατασκευή μιας εφαρμογής για επαγγελματικούς σκοπούς από μια εταιρεία θεωρείται πιο εύκολη στα Windows 8 από ότι στο iOS.



Ένα ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η Rooms to Go η οποία ειδικεύεται στην πώληση επίπλων. Η εταιρεία ανέπτυξε μια ειδική εφαρμογή για τα Windows 8 την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι εκατοντάδες πωλητές της, κάτι που δεν θα ήταν τόσο εύκολο με το iOS.



