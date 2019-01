Mind The Buzz: Ελληνικό Trivia App για iPhone

Τρείς Έλληνες κρύβονται πίσω από το ολοκαίνουργιο παιχνίδι γνώσεων, με το όνομα Mind the Buzz, που διατίθενται αποκλειστικά στο App Store και περιλαμβάνει πάνω από 4500 ερωτήσεις και 10 κατηγορίες για να παίζεις μόνος ή με την παρέα σου.



Το ξεχωριστό παιχνίδι γνώσεων, ξεκίνησε για προωθητικούς λόγους να διατίθενται δωρεάν και σε λιγότερο από 24 ώρες από την ανακοίνωσή του κατάφερε να σκαρφαλώσει στην κορυφή του ελληνικού App Store, αφήνοντας πίσω του κορυφαίες εφαρμογές όπως το YouTube.



Η ανταπόκριση του κοινού ήταν τόσο μεγάλη, που ο αριθμός των downloads αυξήθηκε κατά 1200% τις τρεις πρώτες ώρες της κυκλοφορίας του!



Πρόκειται για το πρώτο ελληνικό παιχνίδι με ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων, χωρισμένο σε 10 κατηγορίες γνώσεων, από Επιστήμη και Τεχνολογία μέχρι Κινηματογράφο και Lifestyle.



Με μοναδικά γραφικά και ηχητικά εφέ, μπορείς να παίζεις για ώρες με τις αμέτρητες ερωτήσεις του, ενώ σε προκαλλεί να ξεκλειδώσεις ευφάνταστα παράσημα και να αναμετρηθείς με τους φίλους σου στο Facebook για το υψηλότερο σκορ!



Από σήμερα, το Mind the Buzz είναι διαθέσιμο στο App Store στην τιμή των 0,89€, ενώ σύντομα θα κυκλοφορήσει και Lite εκδοση, εντελώς δωρεάν, με περιορισμένες κατηγορίες.



Προς το παρόν απευθύνεται μόνο σε κατόχους iPhone, αλλά ήδη σχεδιάζεται η εφαρμογή και για κινητά Android.



Χαρακτηριστικά παιχνιδιού:



- Πάνω από 4500 ερωτήσεις με 3 επίπεδα δυσκολίας.

- 10 κατηγορίες ερωτήσεων: Επιστήμη, Γεωγραφία, Κινηματογράφος, Μουσική, Αθλητικά, Ιστορία, Τεχνολογία, Lifestyle, Ζώα-Φυτά και Τέχνες.

- 3 ζωές (λάθη) σε κάθε παιχνίδι.

- 1 λεπτό χρόνο σε κάθε ερώτηση.

- 12 μοναδικά παράσημα τριών επιπέδων.

- Προφίλ χρήστη με σκορ ανά κατηγορία, παράσημα και ποσοστά επιτυχίας.

- Ρυθμίσεις παιχνιδιού για μουσική, ήχους και push notifications.

- Top10 με τα σκορ φίλων αλλά και όλων των παικτών του Mind the Buzz.

- Δυνατότητα πρό(σ)κλησης φίλων μέσω email, sms και Facebook.