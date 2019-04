Νοέμβριο 2013 το αργότερο το Xbox Next

Το Xbox Next έρχεται και έρχεται… με φόρα. Σύμφωνα με το Bloomberg, η Microsoft σκοπεύει να έχει βγάλει στην αγορά το νέο Xbox μέχρι το Νοέμβριο του 2013 το αργότερο, για να προλάβει την εορταστική σεζόν και να μοσχοπουλήσει.





Ότι ακριβώς έκανε και η Nintendo με το Wii U δηλαδή. Φυσικά το ότι το Xbox Next θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2013 ουσιαστικά το γνωρίζουμε εδώ και καιρό. Καθώς σιγά σιγά μπαίνουμε στη νέα χρονιά, το θέμα πλέον είναι το πότε θα αποκαλυφθεί το νέο Xbox.





Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Microsoft ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν η αποκάλυψη θα γίνει στην Ε3 ή σε ξεχωριστό event, όπως συνέβη με το Xbox 360 το 2005. Όπως και να’χει, σε ένα χρόνο από τώρα, πρώτα ο Θεός να’μαστε καλά (και να’χουμε λεφτά), θα έχουμε στα χέρια μας το Xbox Next. Ανυπομονείτε;





Πηγή: game20.gr