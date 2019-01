Υποστηρίζει τα Windows 8 ο υπολογιστής σας;

Για να μη βρεθείτε προ εκπλήξεων, πριν εγκαταστήσετε το νέο λειτουργικό της Microsoft μπορείτε να ελέγξετε τη συμβατότητα των περιφερειακών σας και του software που έχετε εγκαταστήσει, στο Windows Compatibility Center.

Ωστόσο, ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που πρέπει να εξετάσουν όσοι σκοπεύουν να κάνουν αναβάθμιση, είναι αν ο κατασκευαστής του υπολογιστή τους έχει κάνει διαθέσιμους τους απαραίτητους drivers για να λειτουργούν όλα τα υποσυστήματα και περιφερειακά σωστά.



Κάτι τέτοιο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για τα laptop και τα all in one PCs.



Οι περισσότερες εταιρείες έχουν δημιουργήσει ειδικές σελίδες στα κέντρα υποστήριξής τους προκειμένου να βοηθήσουν τους χρήστες.



Δείτε τις σημαντικότερες:

Acer

Asus

Dell/Alienware

Fujitsu

HP

Lenovo

Samsung

Sony

Toshiba



Πηγή: pc magazine