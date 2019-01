Καλύτερο παιχνίδι του 2012 το Guild Wars 2

Το Guild Wars 2 κατέλαβε την πρώτη θέση στη λίστα του Time, ως το καλύτερο παιχνίδι για το 2012.

Δεν συναντά κανείς ΜΜΟ παιχνίδια σε τόσο υψηλές θέσεις παρόμοιων Top 10, ειδικά σε γεμάτες χρονιές με πολλά ποιοτικά παιχνίδια, όπως ήταν αυτή του 2012. Στο σχόλιό του για το παιχνίδι, ο συντάκτης αναφέρει πως: «Το Guild Wars 2 είναι ένα σπάνιο παιχνίδι. Όλα τα events συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο, με η χωρίς την παρουσία του παίκτη, κάνοντας τον κόσμο του παιχνιδιού να δείχνει ζωντανός».



Αναλυτικά το Top 10 του Time με τα καλύτερα παιχνίδια του 2012 περιλαμβάνει:

1) Guild Wars 2

2) Xenoblade Chronicles

3) XCOM: Enemy Unknown

4) Dishonored

5) Assassin’s Creed 3

6) Papo & yo

7) The Last Story

8) Little Big Planet

9) Halo 4

10) Torchlight II



Πηγή: eternity.gr