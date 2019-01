Επιβεβαιώνεται ο... εξελληνισμός του God of War: Ascension

Η Sony ανακοίνωσε και επίσημα πλέον ότι ο επερχόμενος τίτλος God of War: Ascension, θα κυκλοφορήσει πλήρως εξελληνισμένος.

Το God of War: Ascension αποτελεί τη νεότερη προσθήκη σε μία από τις πλέον επιτυχημένες σειρές videogames όλων των εποχών με εκατομμύρια πωλήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και πρωτοφανή επιτυχία και στη χώρα μας. Η πλήρως εξελληνισμένη έκδοση του God of War: Ascension έρχεται τον Μάρτιο του 2013 και αναμένεται να προσφέρει σε όλους τους φανατικούς των περιπετειών του Kratos μια μοναδική επική περιπέτεια!



Η μεταγλώττιση στα Ελληνικά και ο εξελληνισμός όλων των επιμέρους στοιχείων του παιχνιδιού (μενού, οδηγίες, φωνές χαρακτήρων κ.λπ.), υπογραμμίζει τη διαχρονική δέσμευση της Sony Computer Entertainment Europe (SCEE) να προσφέρει κορυφαίο ψυχαγωγικό περιεχόμενο σε παγκόσμιο, αλλά και τοπικό επίπεδο. Ειδικά στην περίπτωση του God of War: Ascension που αντλεί την έμπνευση του από την ελληνική μυθολογία η χρήση ελληνικής γλώσσας αναμένεται να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο την αδιαμφισβήτητη ποιότητα της σειράς!



Πηγή: enternity.gr