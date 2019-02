Πόσο μεγάλο είναι το ψηφιακό σύμπαν;

Η IDC προβλέπει ότι το digital universe θα έχει φτάσει τα 40 zettabytes (ZB) μέχρι το 2020, ξεπερνώντας κάθε προγενέστερη σχετική πρόβλεψη κατά 5 zettabytes και έχοντας ως αποτέλεσμα 50 φορές μεγαλύτερη ανάπτυξη από την αρχή του 2010.



Σύμφωνα με τη νέα μελέτη της IDC για τοψηφιακό σύμπαν (digital universe), η οποία φέρει τον τίτλο “Big Data, Bigger Digital Shadows, and Biggest Growth in the Far East" και πραγματοποιείται με χορηγία τηςEMC, μόλις ένα ελάχιστο κομμάτι του δυναμικού των Big Data αξιοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, παρά το ότι ο όγκος της χρήσιμης πληροφορίας διευρύνεται συνεχώς.

Επίσης, η μελέτη αποκαλύπτει κενά στα Big Data: Σε ολόκληρο τον κόσμο λιγότερο από 1% των δεδομένων αναλύεται και λιγότερο από το 20% είναι προστατευμένο.



Τα βασικά σημεία τής μελέτης



• Η φετινή μελέτη σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η IDC καταφέρνει να καταγράψει τα σημεία του ψηφιακού σύμπαντος όπου γεννιέται ή χρησιμοποιείται η πληροφορία, αποκαλύπτοντας ορισμένες ριζικές αλλαγές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη.



• Ο όγκος των δεδομένων που χρειάζονται προστασία μεγαλώνει ταχύτερα από το ίδιο το ψηφιακό σύμπαν, αλλά παρόλα αυτά το επίπεδο της παρεχόμενης ασφάλειας δεν φαίνεται να συμβαδίζει με το ρυθμό αυτό.



• Η μελέτη προβλέπει ότι ο όγκος των δεδομένων που θα δημιουργηθεί και θα αναπαραχθεί θα φτάσει το 2012 τα 2,8 ZB.



• Βασικός παράγοντας στην αύξηση των data σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η δημιουργία δεδομένων από μηχανές και συσκευές κάθε τύπου (machine-generated data), κατηγορία η οποία προβλέπεται να αυξηθεί κατά 15x έως το 2020.



• Μέχρι το 2020, οι αναδυόμενες αγορές θα έχουν εκτοπίσει τις ανεπτυγμένες από τη θέση του μεγαλύτερου παραγωγού δεδομένων στον κόσμο.



• Οι επενδύσεις που έχουν σχέση με τη διαχείριση, τη διαφύλαξη, τη μελέτη και την αποθήκευση των ψηφίδων του digital universe θα αυξηθούν έως 40% μεταξύ 2012 και 2020. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η επενδυτική δαπάνη ανά gigabyte (GB) την ίδια περίοδο να πέσει από τα $2.00 στα $0.20.



• Οι επενδύσεις που αφορούν τις δαπάνες σε τεχνικό εξοπλισμό IT, λογισμικό, υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες και πράγματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν η "υποδομή" του ψηφιακού σύμπαντος θα αυξηθούν έως 40% μεταξύ 2012 και 2020. Οι επενδύσεις σε στοχευμένες περιοχές όπως η διαχείριση αποθήκευσης, η ασφάλεια, τα Big Data, και το cloud computing θα αυξηθούν αρκετά πιο γρήγορα.





ΠΗΓΗ: e-pcmag.gr