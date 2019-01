Το «Google Now» ετοιμάζεται για όλες τις συσκευές

Το Google Now είναι ο νέος ψηφιακός βοηθός της Google, που απέσπασε πολύ καλές κριτικές από το Popular Science και χαρακτηρίστηκε ως «καινοτομία της χρονιάς».



Το βράδυ της Παρασκευής, οι μηχανικοί της εταιρίας, ενσωμάτωσαν στο Chromium, το ανοικτού λογισμικού πρότζεκτ του Chrome OS, μία βασική έκδοση του νέου Google Now που θα εμφανίζει πληροφορίες για την κίνηση, τα αθλητικά αποτελέσματα ή τον καιρό, με τον ίδιο τρόπο που προς το παρόν εμφανίζονται τα email και οι ειδοποιήσεις του chat.



Με την κίνηση αυτή, η Google σκοπεύει να επεκτείνει τη συμβατότητα της υπηρεσίας με όλες τις συσκευές (μέχρι στιγμής είναι διαθέσιμο μόνο για συσκευές με Android Jelly Bean) και να αλλάξει τον τρόπο που το κοινό χρησιμοποιεί το Google.



Σε αντίθεση με την παραδοσιακή μηχανή αναζήτησης, το Google Now θα προβλέπει τις πληροφορίες που θα θέλει ο χρήστης, από μία ανάλυση των δεδομένων του χρήστη που έχει αποθηκεύσει η Google στις υπηρεσίες της και στο κινητό τηλέφωνο.



Ήδη το Google Now έχει απασχολήσει την τεχνολογική κοινότητα, με το συντάκτη του Popular Science, Jacob Ward να δηλώνει πως «το Google Now είναι το πρώτο προϊόν που πραγματικά προτείνει κάτι στον χρήστη πριν καν αυτός το σκεφτεί».



Από τη μεριά του ο Dieter Bohn του The Verge τόνισε πως «αν ανησυχείτε επειδή η Google θα γνωρίζει τόσο πολλά για εσάς, τότε μάλλον δε θα σας εντυπωσιάσει το Google Now. Αν όμως είστε οπαδός της σφαιρικής πληροφόρησης πραγματικά ο νέος ψηφιακός βοηθός της Google θα είναι ότι ακριβώς ό,τι ζητάτε».



