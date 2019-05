Ανακοινώθηκε η Special Limited Edition του «The Last of Us»

Μέσα από το Ιταλικό Amazon κυκλοφόρησε μια Special Limited Edition για το The Last of Us για προπαραγγελία, με πιθανότητα η εν λόγω έκδοση να πωλείται αποκλειστικά από το Amazon.it.

Η Special Limited Edition έκδοση του τίτλου θα περιέχει ένα μεταλλικό μπουκάλι νερού με το λογότυπο του The Last Of Us, μια δωρεάν συνδρομή στο PlayStation Plus για 1 μήνα, και ένα χειριστήριο με ειδικά αυτοκόλλητα εμπνευσμένα από τον επερχόμενο τίτλο της Naughty Dog.



Τέλος στο πακέτο θα περιέχεται και το Sights and Sounds Pack DLC το οποίο περιλαμβάνει το επίσημο soundtrack του The Last of Us, ένα theme για το PlayStation Home και τα PSN avatars των Winter Joel και Winter Ellie. To The Last of Us Special Limited Edition προσφέρεται αποκλειστικά από το Amazon.it, στην τιμή των 89.99 ευρώ.



Πηγή: enternity.gr