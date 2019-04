Οι κορυφαίοι τίτλοι του PlayStation 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σήμερα το MCV ανακοίνωσε τους κορυφαίους PlayStation 3 τίτλους σε πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2012.

Φαίνεται πως όσο δημοφιλή και να είναι κάποια παιχνίδια, το ποδόσφαιρο αποτελεί το αγαπημένο sport των Άγγλων, αφού το FIFA 13 βρίσκεται πρώτο σε πωλήσεις, αφήνοντας πίσω του τα Call of Duty: Black Ops 2 και Assassin’s Creed 3 που ακολουθούν στην δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Παρακάτω ακολουθεί η πλήρης λίστα με τα 10 παιχνίδια που σημείωσαν τις υψηλότερες πωλήσεις στο PlayStation 3.



1. FIFA 13 – EA

2. Call of Duty: Black Ops II – Activision

3. Assassin’s Creed III – Ubisoft

4. Hitman Absolution – Square Enix

5. Need for Speed: Most Wanted – EA

6. Far Cry 3 – Ubisoft

7. FIFA 12 – EA

8. FIFA Street – EA

9. Call of Duty: Modern Warfare 3 – Activision

10. Resident Evil 6 – Capcom



Πηγή: enternity.gr