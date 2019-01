Προσεχώς προγράμματα των Windows σε android

Η ιδέα να τρέχουν εφαρμογές των Windows σε συσκευές Android, smartphones ή tablets, είναι πολύ πιθανό να γίνει πραγματικότητα σε λίγο καιρό, εφόσον λυθούν κάποια τεχνικά προβλήματα, χάρη στο Wine for Android.

Το Wine, (WINdows Emulator, ή Wine Is Not an Emulator) είναι μία open source εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί για να τρέχουν τα Windows σε λειτουργικά συστήματα Unix όπως το Linux, ενώ υπάρχουν και εκδόσεις για OS X, FreeBSD και Solaris.



Τώρα, ετοιμάζεται μία έκδοση για Android από τον Alexandre Julliard, τον αρχικό προγραμματιστή της εφαρμογής για λογαριασμό της εταιρείας CodeWavers.



Η ταχύτητα μέχρι στιγμής κρίνεται ως απελπιστικά αργή, αλλά αυτό δικαιολογείται γιατί οι πρώτες επιδείξεις δεν έγιναν σε κάποια συσκευή με Android, αλλά σε emulator o οποίος έτρεχε σε ένα MacBook το οποίο χρησιμοποιεί ο Julliard για το development, στο οποίο τρέχει Linux για να τρέξει Windows…



ΠΗΓΗ: e-pcmag.gr