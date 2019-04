Facebook: Αινιγματικά «αποκαλυπτήρια» στις 4 Απριλίου

Σε μία αποκάλυψη που σκοπεύει να «ταράξει τα νερά» στον κόσμο της τεχνολογίας θα προβεί στις 4 Απριλίου το Facebook, με τις φήμες σχετικά με το αντικείμενό της να οργιάζουν.

Στις προσκλήσεις που εστάλησαν σε δημοσιογράφους αναγράφεται «Come see our new home on Android». Κάποιοι θεωρούν ότι η εταιρεία θα παρουσιάσει «απλά» μίαή εφαρμογή, ωστόσο πολλοί εκτιμούν πως πλησιάζει η στιγμή της επιβεβαίωσης μίας εκ των πιο έντονων φημών που κυκλοφορούσαν τον τελευταίο καιρό: ότι η Facebook θα εισέλθει δυναμικά στον κόσμο των smartphones, παρουσιάζοντας τους «καρπούς» της υποτιθέμενης συνεργασίας της με την HTC, δηλαδή ένα «έξυπνο κινητό» με ιδιαίτερο λογισμικό, που αποτελεί μία τροποποιημένη έκδοση του Android.Εάν οι φήμες αληθεύουν, το κινητό, αν και δεν θα έχει ιδιαίτερα ισχυρά τεχνικά χαρακτηριστικά, θα βασίζεται στο software του για να «κάνει τη διαφορά». Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, θα δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στις δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες θα είναι πλέον ενσωματωμένες στο λειτουργικό, καθώς και σε επιπλέον εφαρμογές που σχετίζονται με αυτήν (Instagram, instant messaging κ.α).Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίζει πιθανώς και το, η προβολή του οποίου θα έχει κεντρικό χαρακτήρα στο τηλέφωνο, εάν ευσταθούν οι φημολογίες. Ένας χαρακτηρισμός ο οποίος έχει δοθεί στο νέο, τροποποιημένο λειτουργικό είναι αυτός του(στρώμα εφαρμογών), το οποίο θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος.Όπως αναφέρεται στο TechCrunch, το όλο project ενδεχομένως να αποκαλείται Facebook Home. Τις τελευταίες εβδομάδες διέρρευσαν στο Twitter κάποιες φήμες από ανώνυμες πηγές σχετικά με το «Facebook phone». Κάποιες από αυτές έκαναν λόγο για μία συσκευή υπό τον κωδικό «Myst», η οποία θα διαθέτει ένα «φυσικό» πλήκτρο για πρόσβαση/σύνδεση στο Facebook.Σε αντίστοιχο εγχείρημα είχαν προβεί οι δύο εταιρείες και το 2011, με τα HTC ChaCha και Salsa, αλλά «ναυάγησαν» λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία τους.ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr