Χάκερς έκλεψαν 50 εκατ. λογαρισμούς πελατών

Οι χάκερς παραβίασαν τους λογαριασμούς 50 εκατομμυρίων μελών της, όπως ανακοίνωσε η εξειδικευμένη ιστοσελίδα All Things Digital.

Τα ονόματα, οι ημερομηνίες γέννησης και οι κωδικοί πρόσβασης εκλάπησαν κατά την κυβερνοεπίθεση στην ιστοσελίδα LivingSocial, σύμφωνα με την All Things Digital.



Καμιά πιστωτική κάρτα ή οικονομικού χαρακτήρα πληροφορία δεν εκλάπη κατά την επίθεση, διευκρίνισε ωστόσο η All Things Digital, επικαλούμενη επιστολή του διευθυντή της LivingSocial προς τους εργαζόμενούς της.



Η LivingSocial είναι εταιρία που εδρεύει στην Ουάσινγκτον και παρέχει προϊόντα σε τιμές που ξεπερνούν κατά πολύ τις απλές εκπτώσεις, με σχεδόν 70 εκατομμύρια πελάτες ανά τον κόσμο, κυρίως στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική Αμερική.