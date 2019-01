Το CERN αναδημιουργεί την πρώτη ιστοσελίδα

Η πρωτοβουλία σίγουρα θα απασχολήσει τους αρχαιολόγους του μέλλοντος: Είκοσι και πλέον χρόνια μετά την επινόηση του Παγκόσμιου Ιστού, το CERN ξεκινά πρόγραμμα για την αναδημιουργία της πρώτης σελίδας του Διαδικτύου, η οποία μάλιστα θα τρέχει στον αρχικό εξοπλισμό.

Η προσπάθεια ξεκινά με ευκαιρία τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την υπογραφή του ιστορικού εγγράφου με το οποίο οι υπεύθυνοι του CERN αποποιήθηκαν τα πνευματικά δικαιώματα για τη δημιουργία του Παγκόσμιου Ιστού, ο οποίος έκτοτε ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα.



To Διαδίκτυο πιστεύεται ευρέως ότι προέκυψε από το δίκτυο Arpanet του αμερικανικού στρατού, ωστόσο ο Παγκόσμιος Ιστός ήταν εφεύρεση του σερ Τιμ Μπέρνερς Λι, τότε ερευνητή του CERN.



Η πρώτη ιστοσελίδα στην ιστορία του Διαδικτύου, λειτουργούσε στη διεύθυνση info.cern.ch. Βρισκόταν αποθηκευμένη σε δύο υπολογιστές NeXT, τους οποίους παρήγαγε τη διετία 1988-1990 η ομώνυμη εταιρεία του Στιβ Τζομπς, ο οποίος είχε τότε εκδιωχθεί από την Apple.



Στόχος της νέας προσπάθειας είναι να βοηθήσει τις μελλοντικές γενιές να κατανοήσουν πώς ο Παγκόσμιος Ιστός άλλαξε τον κόσμο.



«Θέλω να μπορούν να παιδιά μου να καταλάβουν τη σημασία εκείνης της χρονικής στιγμής. Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι πλέον πανταχού παρόν και θεωρείται εντελώς συνηθισμένος, Είναι επομένως εύκολο να αποτύχει κανείς να διακρίνει πόσο ριζικά έχει αλλάξει από τότε» σχολίασε στο BBC ο Νταν Νόις της ομάδας Επικοινωνίας του CERN, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικής Έρευνας.



Σε ένα ερμάριο που βρίσκεται λίγο έξω από το γραφείο του Νόις εκτίθεται σήμερα ένας από τους δύο υπολογιστές NeXT που εξυπηρετούσαν την πρώτη διαδικτυακή διεύθυνση.



Θα χρειαστεί πάντως αρκετή προσπάθεια μέχρι να ξαναλειτουργήσουν τα ιστορικά μηχανήματα και το αρχικό λογισμικό.