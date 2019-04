Το Uplay σε PS4 και Xbox One

Η Ubisoft επιβεβαίωσε ότι το περιεχόμενο των υπηρεσιών Uplay θα είναι διαθέσιμο και στα οικιακά συστήματα της επόμενης γενιάς.

Η γαλλική εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι παίκτες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία τόσο στο Xbox One, όσο και στο PS4, ενώ το PC Uplay client 4.0 αναμένεται να είναι διαθέσιμο τον Οκτώβριο. Η εφαρμογή θα εμφανιστεί με λειτουργίες social wall και download manager.

Οι πρώτοι τίτλοι που θα είναι διαθέσιμοι στην υπηρεσία είναι τα Assassin’s Creed 4: Black Flag, The Crew, The Division, Watch Dogs, Child of Light, Valiant Hearts και Trials Fusion.