Οι δωρεάν τίτλοι για τα μέλη του PS Plus

Τα PS Plus μέλη της Ευρώπης θα έχουν την ευκαιρία να κατεβάσουν από τις 25 Σεπτεμβρίου αρκετούς τίτλους δωρεάν, με τους πιο σημαντικούς από αυτούς να είναι τα Far Cry 3, Street Fighter X Tekken και Dragon’s Dogma: Dark Arisen.

Μπορείτε να δείτε την πλήρη λίστα παρακάτω:

PS3:

Far Cry 3

Giana Sisters: Twisted Dreams

Dragons Dogma: Dark Arisen

PS Vita:

Street Fighter X Tekken

Touch My Katamari

Εκτός PS Plus στις 25 Σεπτεμβρίου:

Assassin’s Creed 3

Saints Row the Third

Payday: The Heist

Urban Trials

New Little Kings Story