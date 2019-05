Κορυφαία παιχνίδια και εφαρμογές του Android OS για το 2013

Αφού έκανε την αρχή πέρυσι, η Google δημοσιεύει και φέτος τις δύο λίστες με τις κορυφαίες εφαρμογές/παιχνίδια για το Android OS, κάνοντας έτσι έναν απολογισμό για το 2013. Το κριτήριο επιλογής δεν αναφέρεται, ούτε υπάρχει κατάταξη, αλλά και πάλι είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε τη γνώμη της Google για το περιεχόμενο του Google Play.



Οι κορυφαίες Android εφαρμογές για το 2013



-Runtastic Running & Fitness

-Umano: News Read to You

-Duolingo: Learn Languages Free

-We Heart It

-Toca Hair Salon 2

-The Whole Pantry

-theScore: Sports & Scores

-Circa News

-Magisto Video Editor & Maker

-Wunderlist – To-do & Task List

-500px — Inspiring Photos

-SigFig – Stocks & Investments

-TuneIn Radio

-Photo Editor by Aviary



Τα κορυφαία Android παιχνίδια για το 2013



-Asphalt 8: Airborne

-FIFA 14 by EA SPORTS

-rymdkapsel

-Containment The Zombie Puzzler

-Dots: A Game About Connecting

-Into the Dead

-Anomaly 2

-10000000

-Rayman Fiesta Run

-Clash of Clans

-Juice Cubes

-The Blockheads

-Heroes of Dragon Age

-DragonVale

-Plants vs. Zombies™ 2