Κατακτήστε τον κόσμο στο Civilization 5: The Complete Edition

Αν ακόμα δεν έχετε ασχοληθεί με το καταπληκτικό Civilization 5, τώρα είναι η ευκαιρία να το κάνετε.

Η 2Κ κυκλοφορεί το Civilization 5: The Complete Edition, μια πλήρη έκδοση του παιχνιδιού με τα Gods and Kings και Brave New World expansion packs, το νέο Conquest of the New World Deluxe Scenario, και όλο το υπόλοιπο περιεχόμενο που έχει βγει. Το Civilization 5: The Complete Edition βγαίνει 7 Φεβρουαρίου για PC, ψηφιακό και σε δίσκο, με τιμή 40 ευρώ.