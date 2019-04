Αποκαλύφθηκε το νέο HTC One

Η πρόσκληση προς τους Αμερικανούς και Βρετανούς εκπροσώπους του Τύπου δόθηκε από την HTC για τις 25 Μαρτίου. Αποφεύγοντας την «πολυσκοσμία» του MWC 2014, η ταϊβανέζικη εταιρεία επέλεξε τότε να παρουσιάσει τον διάδοχο του HTC One, που θα λέγεται HTC One 2 ή HTC M8 ή κάπως αλλιώς, τέλος πάντων.



Σήμερα, όμως, ο γνωστός λογαριασμός @evleaks στο Twitter, έδωσε μια φωτογραφία του επερχόμενου flagship phone της HTC στη δημοσιότητα. Αν είναι έγκυρη αυτή η φωτογραφία φαίνεται πως υπάρχει χρυσαφί χρώμα και σε αυτό το smartphone.



Διπλή κάμερα στο πίσω μέρος, συνοδευόμενη από dual flash; Αυτή είναι η απόδειξη ότι η HTC ποντάρει τα ρέστα της στην υψηλή ποιότητα των mobile φωτογραφιών. To γνωστό premium σασί από αλουμίνιο που αγαπήσαμε στο One; Ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει!