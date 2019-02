Τέλος εποχής για το «Call of Duty: Elite»

Η υπηρεσία «Call of Duty: Elite» που ξεκίνησε να λειτουργεί στις 8 Νοεμβρίου του 2011 θα πάψει την λειτουργία της την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου.

Λόγω της περίστασης, τα μέλη της -ουσιαστικά όσοι έκαναν log in από την πρώτη ημέρα του έτους μέχρι και σήμερα- θα απολαύσουν δύο ώρες διπλών XP στις multiplayer μάχες τους. Το Call of Duty: Elite αντικαθίσταται από την επίσημη Call of Duty app που εισήλθε στο franchise μαζί με το Call of Duty: Ghosts.

Η επιβράβευση των double XP θα εμφανιστεί στα προφίλ των κατόχων του Call of Duty: Ghosts σύντομα.