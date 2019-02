Πώς θα είναι το iPhone 6C; (Bίντεο)

Με τις τελευταίες φήμες να συνηγορούν πως το 2014 θα είναι η χρονιά που η Apple θα μας παρουσιάσει όχι ένα αλλά δύο iPhones με μεγαλύτερες οθόνες ο γραφίστας Joseph Farahi μας δίνει τη δική του εκδοχή για το πως θα μπορούσε να μοιάζει το iPhone 6C μια οθόνη 4.7 ιντσών.



Τα χαρακτηριστικά που έχει προσθέσει σε αυτό το concept του είναι τα παρακάτω:



- 4.7 ‘ inch Retina Display

- 8 MP Camera

- 120 fps Video Recording

- True Tone Flash

- Touch ID Sensor

- White/Black Front Panel

- Full Black Model

- 116 Grams

- 7.1 Depth

- Mini Aux ( As in iPhone 6 Concept)

- Stereo Sound in/out

- Lightning 2 ( Faster Charging And Data Transfer)