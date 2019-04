Παραμένει στην κορυφή της Ιαπωνίας το PS4

Το PlayStation 4 ηγήθηκε των hardware πωλήσεων της ιαπωνικής αγοράς για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα μετά το λανσάρισμα του.

Αυτό συνέβη παρά τη σημαντική διαφορά με την πρώτη του εβδομάδα, αφού κατάφερε να πουλήσει 65.685 κονσόλες (έναντι 309.154). Στην κορυφή των software βρέθηκε το Harvest Moon: Connect to a New World, αφήνοντας το Knack του PS4 στη δεύτερη θέση. Αναλυτικότερα, η κατάσταση στην αγορά της Ιαπωνίας είχε ως εξής:

Software

Harvest Moon: Connect to a New World (3DS, Marvelous AQL) - 130.782

Knack (PS4, Sony) - 66.772

Fossil Fighters: Infinite Gear (3DS, Nintendo) - 58.329

Yakuza: Ishin (PS3, Sega) - 54.148

Dragon Quest Monsters 2: Iru to Ruka no Fushigi na Fushigi na Kagi (3DS, Square Enix) - 53.276

Yo-kai Watch (3DS, Level 5) - 37.493

Kagero: Darkside Princess (3DS, Koei Tecmo) - 23.254

Yakuza: Ishin! (PS4, Sega) - 22.466

Kagero: Darkside Princess (PSV, Koei Tecmo) - 19.322

Kirby Triple Deluxe (3DS, Nintendo) 17.706 / 475.502

Hardware

PS4 - 65.685 (309.154)

3DS - 38.013 (32.151)

PSV - 23.124 (18.240)

PS3 - 13.155 (9.983)

Wii U - 8.204 (8.407)

PSP - 3.652 (3.171)

Xbox 360 - 257 (241)

Total - 152.090 (381.347)