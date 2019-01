Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του νέου HTC One (φωτό)

Ύστερα από μήνες φημολογίας σχετικά με τον διάδοχο του εξαιρετικού HTC One, μια επίσημη πηγή έρχεται να προσφέρει πληροφορίες για την πολυαναμενόμενη συσκευή.



Πρόκειται για την κινεζική εταιρεία Tenaa, η οποία δίνει πιστοποιήσεις στις mobile συσκευές πριν αυτές κυκλοφορήσουν στην αγορά της Κίνας.



Σύμφωνα, λοιπόν, με την πιστοποίηση της Tenaa (την οποία μετέφρασαν κάποιοι καλοί άνθρωποι στην Αμερική) το HTC One 2014 ή HTC One 2 ή All New HTC One θα έχει:



- Οθόνη 5 ιντσών με Full HD ανάλυση

- Τετραπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 801 στα 2,26GHZ

- RAM 2GB

- Χωρητικότητα 16/32GB που επεκτείνεται μέσω microSD

- Δύο οπίσθιες κάμερες: Η μία στα 4MP και η άλλη στα 16MP

- Video 1.080p @ 60fps



Γνωρίζαμε εδώ και καιρό ότι το νέο HTC One θα έχει δύο κάμερες στην πλάτη του, αλλά προκαλεί εντύπωση αυτή η διαφορά στους αισθητήρες. Πώς θα συνδυαστεί μια κάμερα 4MP με μία 16MP;



Λέτε να επινόησε η HTC κάποιο υβριδικό σύστημα που περιλαμβάνει UltraPixel τεχνολογία και συμβατικούς αισθητήρες ή μήπως έγινε παρανόηση στη μετάφραση της πιστοποίησης;



Αυτές και άλλες πολλές απορίες θα απαντηθούν στις 25 Μαρτίου, όταν η HTC θα παρουσιάσει επίσημα το νέο της flagship smartphone.