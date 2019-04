Κυνηγώντας ανεμοστρόβιλους

Το Twister του 1996 ήταν το φιλμ που ξεκίνησε θα λέγαμε το genre περί ανεμοστρόβιλων. Η διαφορά του με το επερχόμενο φιλμ του Steven Quale, Into the Storm, είναι πως αυτό θα έχει πολλαπλούς ανεμοστρόβιλους, που θα κάνουν τη ζωή μίας μικρής αμερικανικής πόλης που βρίσκεται στη μέση του πουθενά, σκέτη κόλαση.

Βέβαια υπάρχουν πάντα και οι "κυνηγοί ανεμοστρόβιλων" που πάνε αντίθετα με τον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή ακολουθούν κατά πόδας το τρομερό φυσικό αυτό φαινόμενο για χάρη της επιστήμης ή "for the fun of it". Αυτοί αναμένεται να αποτελέσουν το κλου της ταινίας που θα ανοίξει στην Αμερική στις 8 Αυγούστου και θα έχει στο καστ τους Richard Armitage, Matthew Walsh, Sarah Wayne Callies και Jeremy Sumpter.