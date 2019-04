Ιαπωνία: Στις 4 Σεπτεμβρίου βγαίνει στην αγορά το Xbox One

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Famitsu, το Xbox One φτάνει στην αγορά της Ιαπωνίας στις 4 Σεπτεμβρίου.

Κάτι τέτοιο σημαίνει πως αν επιβεβαιωθεί η παραπάνω πληροφορία, την ίδια ή σε κοντινή ημερομηνία θα πρέπει λογικά να περιμένουμε και το σύστημα στη χώρα μας, αφού η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στο επόμενο κύμα διάθεσης του Xbox One, μαζί με την Ιαπωνία και άλλες 24 χώρες.

Το line-up του συστήματος στην Ιαπωνία θα περιλαμβάνει τα Forza Motorsport 5, Kinect Sports Rivals, Sunset Overdrive, Halo, Dead Rising 3, Ryse: Son of Rome, Call of Duty: Ghosts, Tomb Raider: definitive Edition, Thief και Murdered: Soul Suspect, ωστόσο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμη το πως έχει προγραμματιστεί να συμβεί η αντίστοιχη διαδικασία στις ευρωπαϊκές αγορές που αναμένουν το Xbox One μετά το καλοκαίρι.