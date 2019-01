«Χρυσάφι» για ένα domain name

Το domain name Mi.com άλλαξε χέρια έναντι 3,6 εκατ. δολαρίων και αναδείχθηκε στο ακριβότερο domain name που αγοράστηκε το 2014. Αγοραστής ήταν η κινεζική εταιρεία smartphone «Xiaomi».



Το ποσό που έδωσε για να αποκτήσει το Mi.com εκθρόνισε τα 3,1 εκατομμύρια δολάρια για τα οποία είχε αγοραστεί πέρσι το Whisky.com.



Πιστεύεται, σύμφωνα με το Skynews, πως η εταιρεία επέλεξε αυτό το domain name από τα δύο τελευταία γράμματα του ονόματός της εκτιμώντας πως θα τη βοηθήσει να περάσει στις δυτικές αγορές όπου είναι πιο δύσκολη η προφορά ή ο συλλαβισμός της πλήρους ονομασίας της.



«Μικρότερο όνομα, μεγαλύτερος κόσμος :)», έγραψε στο Twitter εκπρόσωπος της εταιρείας.



Το ακριβότερο domain name που έχει ποτέ πουληθεί είναι το VacationRentals.com που είχε πουληθεί έναντι 35 εκατομμυρίων δολαρίων το2007.



Ακολουθούν το Insure.com με 16 εκατομμύρια δολάρια και το Sex.com με 13 εκατ. δολάρια.



Το Mi.com είναι το 17ο ακριβότερο domain name που έχει ποτέ πουληθεί.