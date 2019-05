Η Samsung θα παρουσιάσει το «Σπίτι του Μέλλοντος»

Η εναρκτήρια ομιλία του κ. Boo-Keun Yoon, Προέδρου και ενός από τους Διευθύνοντες Συμβούλους της Samsung Electronics Co. Ltd., θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στις 11:30 πμ (ώρα Ελλάδος), στην IFA 2014, στο Βερολίνο.



Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, με τίτλο «Bringing Your Future Home», ο κύριος Yoon θα περιγράψει το όραμα της εταιρείας για το «Σπίτι του Μέλλοντος».



Συγκεκριμένα θα αναφερθεί στο πώς αλλάζουν οι προσδοκίες των ανθρώπων, αναφορικά με το σπίτι τους και στη συνέχεια επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών θα δώσουν ζωή στο «Σπίτι του Μέλλοντος». Στην ομιλία του, ο κ. Yoon θα τονίσει, επίσης, τη δέσμευση της Samsung στην καινοτομία που έχει ως κεντρικό άξονα τον άνθρωπο.



«Η Διεθνής Έκθεση IFA έχει μεγάλη ιστορία στην παρουσίαση των τελευταίων καινοτομιών», δήλωσε ο κύριος Yoon. «Η Samsung θα συμμετάσχει για μία ακόμα φορά στο διάλογο που θα πραγματοποιηθεί στην IFA, για να συζητήσει που βρίσκεται η πραγματική καινοτομία σήμερα και πώς μεταμορφώνει τις ζωές μας και τον τρόπο που ζούμε».