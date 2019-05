Παρουσίαση της Apple στις 16 Οκτωβρίου

Η Apple έστειλε προσκλήσεις για μια εκδήλωση που θα λάβει χώρα στις 16 Οκτωβρίου και το πιθανότερο είναι πως η εταιρεία ετοιμάζεται να μας δείξει τα νέα iPad και Mac.



Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Town Hall theater στα κεντρικά γραφεία της Apple στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια.



Ακολουθώντας τη συνηθισμένη της πρακτική, η Apple δεν αποκαλύπτει τι σκοπεύει να παρουσιάσει. Αντίθετα στην πρόσκληση αναγράφεται πως «Έχει περάσει πολύς καιρός» (It's been way too long).



Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο tablet της εταιρείας είχε παρουσιαστεί πριν από σχεδόν ένα χρόνο και ήταν το iPad Air.



Στην εκδήλωση στις 16 Οκτωβρίου, η Apple αναμένεται να αποκαλύψει το 6ης γενιά iPad, δηλαδή το iPad Air 2 και το 3ης γενιάς iPad mini.



Σύμφωνα με φήμες, οι νέες ταμπλέτες θα εξοπλίζονται με τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων Touch ID και ταχύτερους A8 επεξεργαστές.



Στην ίδια εκδήλωση, σύμφωνα με το 9to5Mac, η εταιρεία θα παρουσιάσει ένα iMac με οθόνη Retina, ενώ θα αποκαλύψει και το OS X Yosemite, την τελευταία γενιά του λειτουργικού της Apple.