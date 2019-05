Τα καλύτερα παιχνίδια της προηγούμενης γενιάς

Καθώς αφήνουμε ολοκληρωτικά πίσω την προηγούμενη γενιά συστημάτων οικιακής ψυχαγωγίας, πλέον μπορούμε να συζητήσουμε για τα καλύτερα παιχνίδια που μας έδωσε χωρίς "εκκρεμότητες".

Ιδανική αφορμή γι αυτό μας δίνει το περιοδικό Edge, το οποίο δημοσίευσε μια λίστα με 10 παιχνίδια που θεωρεί ότι είναι τα καλύτερα της προηγούμενης γενιάς.

10. Call of Duty 4: Modern Warfare

9. LittleBigPlanet

8. Bayonetta

7. Super Street Fighter 4

6. Red Dead Redemption

5. Grand Theft Auto 5

4. Portal

3. The Last of Us

2. Super Mario Galaxy

1. Dark Souls