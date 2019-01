Στη φόρα δεκάδες usernames και passwords του Dropbox

Το ίδιο το Dropbox αρνείται ότι δέχτηκε επίθεση, όμως 7 εκατομμύρια usernames και κωδικοί των χρηστών του φαίνεται ότι κλάπηκαν.

Σύμφωνα με το techblog.gr, αρχικά δημοσιεύθηκαν τα 400 από αυτά στο Pastebin, αλλά στη συνέχεια ο hacker ζήτησε και πήρε ως αντάλλαγμα Bitcoin donations και δημοσίευσε κι άλλα στοιχεία.

Οι ισχυρισμοί του είναι ότι έχει στην κατοχή του πάνω από 7 εκατ. λογαριασμούς.

Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο πως προήλθε η διαρροή αλλά το Dropbox επιμένει ότι δεν έχει δεχτεί επίθεση. Μεανάρτηση στο blog του αναφέρει:

«Dropbox has not been hacked. These usernames and passwords were unfortunately stolen from other services and used in attempts to log in to Dropbox accounts. We’d previously detected these attacks and the vast majority of the passwords posted have been expired for some time now. All other remaining passwords have been expired as well».