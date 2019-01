Η ανασκόπηση της Wikipedia για το 2014! (Βίντεο)

Μετά την ανασκόπηση των κοινωνικών δικτύων και των μηχανών αναζήτησης, ήρθε και η στιγμή της Wikipedia για την δική της ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει σε λίγες ημέρες.

Είναι η πρώτη φορά που η ανοικτή εγκυκλοπαίδεια κάνει κάτι τέτοιο και το κάνει με ένα βίντεο διάρκειας μικρότερης των τριών λεπτών, δείχνοντας τις σημαντικότερες ιστορίες και γεγονότα που διάβασαν και επεξεργάστηκαν οι αναγνώστες της, το 2014.

Το βίντεο περιλαμβάνει στιγμές από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2014, τις εκλογές προέδρου στη Βραζιλία, τις εκλογές Γερουσιαστή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις συμπλοκές στη Γάζα, το φαινόμενο "Ice bucket challenge", με το οποίο έγινε γνωστή η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (amyotrophic lateral sclerosis) γνωστή ως ALS, αλλά και το ξέσπασμα του ιού Ebola.

Στα θέματα ψυχαγωγίας βλέπουμε τις σειρές "Game of Thrones," "Breaking Bad" και "Doctor Who", καθώς και το νικητή των βραβείων Academy Award Best Picture, "12 χρόνια σκλάβος".