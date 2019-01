Wii U: Eκτός Ευρώπης το TVii

Η υπηρεσία TVii για το Wii U δεν πρόκειται να διατεθεί στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη Nintendo.

Σύμφωνα με το enternity.gr η εταιρεία ανέφερε μία σειρά από προβλήματα (που παρουσιάζονται στην συγκεκριμένη περιοχή) και έχουν να κάνουν με το licensing και το localization αρκετών τηλεοπτικών και video streaming υπηρεσιών.

Αντ' αυτού, η Nintendo of Europe εμπλούτισε το eShop των φορητών κονσολών της με την προσθήκη ενός νέου καναλιού. Το Nintendo Anime Channel εστιάζει στο streaming αγαπημένων σειρών Anime και πλέον ξεκίνησε η διάθεση του εν λόγω app στις ευρωπαικές χώρες.

Το «πρόγραμμα» ξεκινάει με τις εξής σειρές: Pokemon Advanced Generation AG001 - Get the Show on the Road! AG002 - A Ruin with a View AG003 - There's no Place Like Hoenn Kirby: Right Back at Ya! 001 - Kirby Comes to Cappy Town 002 -A Blockbuster Battle 003 - Kirby's Duel Role 004 - Dark and Stormy Knight Inazuma Eleven 001 - Let's Play Soccer! 002 - Royal is Here!

Παραλληλα, σημειώνεται ότι υπάρχει μία ιδιαιτερότητα σχετικά με το dub του Inazuma Eleven, αφού η γλώσσα των επεισοδίων εξαρτάται από την γλώσσα του eShop από το οποίο κατεβάσατε το app του Nintendo Anime Channel. Αν κατεβάσατε για παράδειγμα το app από το γερμανικό eShop, τα επεισόδια υποστηρίζουν μόνο τη γερμανική γλώσσα, με τον χρήστη να μην έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το κανάλι του ήχου.