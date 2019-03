Περισσότερα δωρεάν παιχνίδια για τα μέλη του Xbox Live

Χαράς ευαγγέλια για τους κατόχους Xbox One και Xbox 360 με Xbox Live Gold, αφού ο Απρίλιος φέρνει διπλή δόση δωρεάν παιχνιδιών, σύμφωνα με το game20.gr.

Η Microsoft ανανοίνωσε ότι τα δωρεάν παιχνίδια του Xbox One για τον Απρίλιο είναι τα Pool Nation FX και Child of Light (διαθέσιμα όλο τον μήνα) και τα δωρεάν παιχνίδια του Xbox 360 για τον Απρίλιο είναι τα Gears of War: Judgment (διαθέσιμο 1-15 Απριλίου), Terraria (διαθέσιμο 1-15 Απριλίου), Assassin’s Creed 4: Black Flag (διαθέσιμο 16-31 Απριλίου) και Army of Two: The Devil’s Cartel (διαθέσιμο 16-31 Απριλίου).