Έγινε η πρώτη αναβάθμιση των Windows 10 από τη Microsoft

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην πρώτη μεγάλη αναβάθμιση (update) του νέου λειτουργικού συστήματος Windows 10. Η αναβάθμιση θα είναι από σήμερα διαθέσιμη για κατόχους υπολογιστών και ταμπλετών.

Η αναβάθμιση, η οποία αποτελεί, πλέον, αναπόσπαστο μέρος των Windows ως υπηρεσία, παρέχει σημαντικές ενημερώσεις για εταιρικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των Windows Update for Business, Windows Store for Business, Mobile Device Management, Azure Active Directory, καθώς και νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Επιπλέον, περιλαμβάνει μία σειρά νέων χαρακτηριστικών που απευθύνονται στους καταναλωτές, όπως βελτιώσεις στο πρόγραμμα πλοήγησης Microsoft Edge. Ακόμη, όλοι οι κάτοχοι Xbox One θα έχουν τη δυνατότητα να παίζουν επιλεγμένα παιχνίδια Xbox 360 στο Xbox One, χωρίς επιπλέον κόστος, με τo Xbox One Backward Compatibility.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα Windows 10 ήδη «τρέχουν» σε περισσότερες από 110 εκατομμύρια συσκευές παγκοσμίως, από τις οποίες περίπου 12 εκατομμύρια αφορούν υπολογιστές επιχειρήσεων.

Όσοι χρήστες έχουν, ήδη, εγκαταστήσει τα Windows 10, θα λάβουν την αναβάθμιση του Νοεμβρίου ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχουν κάνει στην υπηρεσία Windows Update της συσκευής τους. Αν διαθέτουν τα προηγούμενα λειτουργικά συστήματα Windows 7 ή Windows 8.1, θα λάβουν τη νέα αναβάθμιση, μόλις κάνουν τη δωρεάν εγκατάσταση των Windows 10.