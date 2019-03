Το Honor 6X κέρδισε 10 βραβεία στη CES

Το Honor 6Χ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα στην Ελληνική αγορά, παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Λας Βέγκας, συγκεντρώνοντας εγκωμιαστικά σχόλια από δημοσιογράφους, ειδικούς και αναλυτές που βρέθηκαν εκεί για τη CES, την πιο λαμπερή έκθεση ηλεκτρονικών προϊόντων.

Φτιαγμένο για την ασυμβίβαστη, σε ότι αφορά την ποιότητα, γενιά των Μillennials, που αναζητούν πάντα την καλύτερη σχέση κόστους-απόδοσης, το Honor 6Χ συγκεντρώνει μια σειρά από premium χαρακτηριστικά, όπως ο διπλός φακός της βασικής κάμερας, η μεγαλύτερη διάρκεια της μπαταρίας και οι υψηλές επιδόσεις.

Με την παρουσίασή του στη CES 2017, το Honor 6Χ κέρδισε δέκα βραβεία από παγκόσμια Μέσα Ενημέρωσης, τεχνολογικού και οικονομικού περιεχομένου. Περιγράφεται ως το καλύτερο smartphone στην κατηγορία του, έχοντας εξαιρετική σχέση ποιότητας και τιμής.

Το Honor 6X ήταν το μόνο smartphone στη λίστα «Top Tech of CES 2017» του Digital Trends, με το αναγνωρισμένο site να αναφέρεται στην στιλάτη εμφάνιση, τις υψηλές επιδόσεις, τη διάρκεια της μπαταρίας και τις φωτογραφίες υψηλής ποιότητας.

Το φημισμένο Wired συμπεριέλαβε το Honor 6X στη λίστα με τα «Best of CES 2017» gadgets, τονίζοντας την εξαιρετική του κάμερα, τα high-end χαρακτηριστικά, το υψηλών επιδόσεων λογισμικό και τη μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Το Tom’s Guide επέλεξε το Honor 6X ως το «Best Budget Phone», τονίζοντας ότι αυτή η συσκευή είναι «η απόδειξη πως δεν χρειάζεται να ξετινάξετε τα οικονομικά σας για να απολαύσετε μερικά από τα καλύτερα χαρακτηριστικά που έχουν να προσφέρουν τα smartphones».

Υπογραμμίζοντας την εξαιρετική απόδοση του επεξεργαστή, την ποιότητα της οθόνης και τη μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, το Android Authority έδωσε στο Honor 6Χ μια θέση στη «Best of CES 2017» λίστα του.

Το GottaBe Mobile απένειμε στο Honor 6Χ το «CES 2017 Excellence Award», με το σκεπτικό ότι «προσφέρει μια premium Android εμπειρία».

Εντυπωσιασμένο από την απόδοση της κάμερας με τους δυο φακούς και την προσιτή τιμή της συσκευής, το Slash Gear έδωσε στο Honor 6X τον τίτλο του «Best Budget Smartphone of CES 2017». Απονέμοντας στο Honor 6X το βραβείο «Best of CES 2017», το Phone Scoop επισήμανε την υψηλή ποιότητα της συσκευής και την εξαιρετικό λόγο απόδοσης ως προς την τιμή. Το Talk Android έδωσε στο Honor 6X τον τίτλο «Best of CES 2017», εκφράζοντας βεβαιότητα για την αναμενόμενη επιτυχία του.

Το Business News Daily συμπεριέλαβε το Honor 6X στη λίστα «CES 2017 Best Business Technology», περιγράφοντάς το ως «την απόλυτη ευκαιρία, με premium χαρακτηριστικά που δεν θα περίμενες ποτέ να βρεις σε ένα τόσο προσιτό τηλέφωνο».

Ακόμα, τα κορυφαία τεχνολογικά Μέσα της Ολλανδίας στο σύνολό τους συμπεριέλαβαν το Honor 6X στα βραβευμένα προϊόντα της φετινής CES.