Το Huawei P10 σου παρέχει λύσεις στην καθημερινότητα και μέγιστη ασφάλεια ακόμα και με την πιο απαιτητική χρήση

Όσοι ακολουθούμε ένα έντονο ρυθμό ζωής, γεμάτο υποχρεώσεις με απαιτητική καθημερινότητα έχουμε την ανάγκη από ένα smartphone με πολλές δυνατότητες και μακράς διάρκειας μπαταρία 3200 mAh. Το νέο Huawei P10 είναι το ιδανικό κινητό, ο απόλυτος σύμμαχος που μπορεί να καλύψει κάθε μας ανάγκη, παρέχοντας μας ταυτόχρονα απόλυτη ασφάλεια.

Ωστόσο, ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό που αναζητούμε σε ένα smartphone είναι η ταχεία φόρτιση. Το P10 διαθέτει φορτιστή υπερταχείας φόρτισης, με χαμηλή τάση φόρτισης, χάρις στην επιτυχία του παγκόσμιου τμήματος R&D της Huawei. Η 100% ασφάλεια οφείλεται στη μείωση κατά 50% της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της φόρτισης με συνέπεια ιλιγγιώδεις ταχύτητες φόρτισης χωρίς προβλήματα! Το Huawei P10 καινοτομεί και με το σύστημα ψύξης οχτώ επιπέδων, που φροντίζει για την παραγόμενη θερμότητα. Το νέο smartphone διαθέτει επίσης πέντε ενσωματωμένα προστατευτικά στρώματα, τα οποία θα καλύψουν κάθε προσδοκία. Ενώ, μπορούμε να βγάζουμε άψογες φωτογραφίες, να βλέπουμε βίντεο μέχρι και 15 ώρες, ή να ακούμε μουσική έως και 10 ώρες!

Ένα άλλο μοναδικό χαρακτηριστικό είναι η ενσωματωμένη Smart Charge Protocol πλατφόρμα στην SuperCharge τεχνολογία της Huawei, η οποία είναι σχεδιασμένη για να αναγνωρίζει το φορτιστή και το καλώδιο που συνδέει τις δυο συσκευές, να ανταλλάζει πληροφορίες ανάμεσα στο smartphone και το φορτιστή, όταν φορτίζεις το κινητό, ακόμα και να εντοπίζει την καλύτερη δυνατότητα τάσης φόρτισης. Και επειδή η κάθε λεπτομέρεια έχει ιδιαίτερη σημασία, η υποδοχή του φορτιστή διαθέτει το νέο USB-C.

Με το Huawei P10, θα καλύψετε σημαντικές σας ανάγκες επικοινωνίας, επαγγελματικών υποχρεώσεων και διασκέδασης.

Αν θες να αποκτήσεις το Huawei P10, P10 Plus και P10 lite που σου ταιριάζει, η Huawei σε επιβραβεύει. Εν όψει καλοκαιριού, ξεκίνησε μια ιδιαίτερη καμπάνια: με την αγορά ενός Huawei P10 ή P10 Plus από 19 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουλίου, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ως δώρο τρία χρήσιμα αξεσουάρ/ gadgets (Power bank, Car SuperCharger και μοναδικές ειδικά κατασκευασμένες θήκες για τα smartphones Huawei P10 & P10 Plus). Παράλληλα, όσοι αγόρασαν Huawei P10 lite μέχρι τις 14 Ιουνίου, θα λάβουν ως δώρο ένα Power Bank για να μην μείνουν ποτέ χωρίς μπαταρία στις διακοπές τους. Τέλος, υπάρχει και 3η προσφορά: Για κάθε αγορά Huawei P8 lite ή P9 lite ή P10 lite από τις 12 Ιουλίου και μετά και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, η Huawei δίνει ένα υπέροχο Selfie Stick δώρο για μοναδικές selfies στις διακοπές σας! Για να γίνουν δικά σας τα μοναδικά αυτά δώρα, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε τον ιστότοπο http://makeitpossible.gr

Τίποτα δεν σας εμποδίζει από το να τα αποκτήσετε!