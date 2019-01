Login Error: Αδυναμία πρόσβασης για χρήστες του Facebook στην Ευρώπη

Εκτός λειτουργίας δείχνει να βρίσκεται το απόγευμα της Τετάρτης το Facebook για πολλούς χρήστες, οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι το σύστημα τους αποσυνέδεσε και δεν τους επιτρέπει να ξαναμπούν στα προφίλ τους.

Σύμφωνα με το Down Detector, δικτυακό τόπο που παρακολουθεί την ομαλή λειτουργία μεγάλων διαδικτυακών υπηρεσιών, τα προβλήματα στο Facebook δείχνουν να περιορίζονται στην Ευρώπη.

@facebook I got logged out of my account on my laptop and now cannot log back in. My password is being rejected, and I tried resetting the password but I have not received the 6-digit code in my email. pic.twitter.com/3fwefaoYEE