Τα πιο «φευγάτα» high tech δώρα για φέτος τα Χριστούγεννα!

Η επιλογή του ιδανικού χριστουγεννιάτικου δώρου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η πληθώρα επιλογών προκαλεί σύγχυση σε πολύ κόσμο ο οποίος εν τέλει πελαγώνει δίχως να είναι σε θέση να διαλέξει κάτι –ακόμα κι αν πρόκειται για το δικό του δώρο! Η λύση στο πρόβλημα αυτό είναι απλή: λίστα! Κατάληξε στις επικρατέστερες προτάσεις και μέσα απ’ αυτές επίλεξε εκείνη που ταιριάζει περισσότερο στην περίσταση.

Με τα δώρα τεχνολογίας να έχουν την τιμητική τους και φέτος τα Χριστούγεννα, εμείς φροντίσαμε πριν από ‘σένα για ‘σένα και φτιάξαμε την τέλεια λίστα με τα δέκα δώρα τεχνολογίας που «λένε» περισσότερο! Για κάθε γούστο και πορτοφόλι, να είσαι σίγουρος ότι φέτος το δώρο σου θα μείνει αξέχαστο!

Φορητό Ηχείο JBL Mini Go 2 Bluetooth – 34,99€ (https://www.public.gr/product/forito-iheio-jbl-mini-go-2-bluetooth-cinnamon/prod9080741pp/)

Μικρού μεγέθους, αδιάβροχο και με αυτονομία που φτάνει και τις πέντε ώρες, το φορητό ηχείο της JBL διατίθεται σε υπέροχα χρώματα για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει περισσότερο. Υποστηρίζει Bluetooth για ασύρματο streaming μουσικής ενώ με 3 W ισχύος, θα παίξει τα αγαπημένα σου κομμάτια ακόμα πιο δυνατά!

Red Dead Redemption 2 – 69,99€ (https://www.public.gr/product/red-dead-redemption-2-ps4-game/prod8275462pp/)

Δεν υπάρχει περίπτωση gamer να μην εκτιμήσει το συγκεκριμένο δώρο. Το πλέον αναμενόμενο παιχνίδι των τελευταίων ετών, το Red Dead Redemption 2 της Rockstar έχει προκαλέσει ντελίριο στους παίκτες αποτελώντας μια αγορά που θα κρατήσει τον καθένα για δεκάδες –αν όχι για εκατοντάδες- ώρες απασχολημένο.

Polaroid Instant OneStep 2 i-Type – 129,01€

(https://www.public.gr/product/polaroid-instant-onestep-2-i-type-leyko/prod8958155pp/)

Ώρα να γυρίσουμε στον… παλιό καλό καιρό με τη φωτογραφική μηχανή στιγμιαίας λήψης Instant OneStep2 i-Type της Polaroid! Με design και χρώματα που θυμίζουν την αρχική OneStep του 1977, η νεότερη εκδοχή της διαθέτει οπτικό σκόπευτρο, φλας και αυτόματο χρονοδιακόπτη χαρίζοντάς σου έτσι την πιο ρετρό αίσθηση φωτογραφίας που είχες ποτέ!

Huawei Y7 Prime 2018 32 GB – 199€

(https://www.public.gr/product/huawei-y7-prime-2018-32gb-mayro-dual-sim-4g-smartphone/prod9092159pp/)

Με άψογη σχέση τιμής/απόδοσης και τη σφραγίδα ενός ανερχόμενου κατασκευαστή, το Y7 Prime αποτελεί αυτή τη στιγμή μια κορυφαία από κάθε άποψη πρόταση. Διαθέτει μεγάλη οθόνη 6 ιντσών, οκταπύρηνο επεξεργαστή και 3 GB RAM, προσφέροντας μια απόλυτα ομαλή και φιλική προς τον χρήστη εμπειρία.

Nintendo Switch - Super Smash Bros. Ultimate Set – 398,99€

(https://www.public.gr/product/nintendo-switch-super-smash-bros-ultimate-set/prod9352206pp/)

Must have σύστημα με εξίσου must have παιχνίδι! Το Nintendo Switch βάζει τέλος στο δίλημμα handheld ή οικιακή κονσόλα, συνδυάζοντας και τα δύο και αποτελώντας αυτή τη στιγμή τη μοναδική πρόταση για ποιοτικό gaming on the go! Συνδύασέ το με το εκπληκτικό Super Smash Bros. σε μια συλλεκτική έκδοση που θα αφήσει ιστορία.

Πικάπ Lenco TT-11 Bluetooth – 79,89€

(https://www.public.gr/product/pikap-lenco-tt-11-bluetooth-mple/prod8955943pp/)

Τα βινύλια έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και πάλι της μόδας και εδώ που τα λέμε, η ασυναγώνιστη ποιότητα ήχου που είναι σε θέση να προσφέρουν, απλά δεν έχει αντίπαλο. Απόλαυσέ τα λοιπόν όπως τους αξίζει με τη βοήθεια ενός προσιτού φορητού πικάπ με εκπληκτικό στυλ σε υπέροχα χρώματα, όπου κι αν βρίσκεσαι!

Activity Tracker Xiaomi Mi Band 3 – 39,99€

(https://www.public.gr/product/activity-tracker-xiaomi-mi-band-3-mayro/prod9323038pp/)

Πόσο φιτ είσαι –αν όχι εσύ, τότε το πρόσωπο για το οποίο ψωνίζεις δώρο; Αν η απάντηση είναι πολύ έως πάρα πολύ, τότε το Mi Band 3 της Xiaomi είναι ό,τι πρέπει. Διακριτικό, ελαφρύ και προσιτό, μετρά θερμίδες, βήματα, σφυγμό, ακόμα και την ποιότητα του ύπνου, παροτρύνοντας τον χρήστη να… πάρει τους δρόμους όταν χρειαστεί!

Huawei MediaPad T3 10 9.6" 16 GB – 129€

(https://www.public.gr/product/tablet-huawei-mediapad-t3-10-96-16gb-gkri/prod8831161pp/)

Με οθόνη 9,6 ιντσών, το tablet MediaPad T3 10 της Huawei θα γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Παίξε παιχνίδια, επικοινώνησε με τα αγαπημένα σου πρόσωπα, «σέρφαρε» στο internet και τα social media, ενημερώσου, έλεγξε τα emails σου και γενικώς, κάνε ό,τι θα έκανες και στο laptop σου αλλά ακόμα πιο άνετα! Όχι κι άσχημα, ε;

HP 13.3" Spectre X360 – 1.399€

(https://www.public.gr/product/laptop-hp-133-spectre-x360-i7-8550u8gb256gb-ssduhd-620-13-ae012nv-3xy81ea/prod9140230pp/)

Το Spectre της HP αποτελεί την επιτομή της φορητότητας και παράλληλα έναν εξαιρετικά επιτυχημένο συνδυασμό κομψού design και κορυφαίων δυνατοτήτων. Ένα 2-σε-1 σύστημα με περιστρεφόμενη οθόνη αφής, επεξεργαστή Intel Core i7, 8 GB RAM και SSD δίσκο, έτοιμο να καλύψει όλα σου τα «θέλω» και μάλιστα με στυλ! High end μηχάνημα για high end χρήστες.

DSLR Canon EOS 4000D & Φακός EF-S 18-135mm – 499€

(https://www.public.gr/product/dslr-canon-eos-4000d-and-fakos-ef-s-18-135mm-mayro/prod9352218pp/)

Εραστής της καλής φωτογραφίας; Η πρόταση της Canon στις DSLR, EOS 4000D με τον φακό EF-S 18-135 mm είναι ό,τι πρέπει για όλους όσοι αναζητούν ένα αξιόπιστο «όπλο» για να αποτυπώσουν κάθε στιγμή. Με αισθητήρα 18 MP, επεξεργαστή DIGIC 4+ και μια σειρά προηγμένων τεχνολογιών, θα μετατρέψει το πάθος σου σε τέχνη.