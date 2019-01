«Only You» στο International Mime Festival της Θεσσαλονίκης

Ένας φημισμένος θίασος από την Πολωνία σε μια ιστορία αγάπης χωρίς λόγια την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Το 1ο International Mime Festival του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών μπήκε στον δρόμο του και εμείς οι Αθηναίοι έχουμε πλέον κάθε λόγο για να ζηλεύουμε. Να ζηλεύουμε διότι ο καινούργιος αυτός θεσμός πρωτοτυπεί σε όλα τα μέτωπα: παρουσιάζει το έργο σπουδαίων θιάσων και δημιουργών από κάθε γωνία του κόσμου, από αυτά τα οποία σπάνια βλέπουμε, και ανοίγει νέους ορίζοντες προς θεατρικά είδη τα οποία είναι σχεδόν άγνωστα στη χώρα μας.

Το πρώτο έργο που θα δούμε στο πλαίσιο του International Mime Festival είναι το «Only You» από το Teatr Formy, τον πολωνικό θίασο που ιδρύθηκε το 1996 από τον Józef Markocki (ιδρυτή του Διεθνούς Φεστιβάλ Παντομίμας KINEMA, του Διεθνούς Φεστιβάλ Παντομίμας STREAM και διευθυντή της Σχολής Παντομίμας) και μία ομάδα επαγγελματιών ηθοποιών.

Το «Only You» παρακολουθεί την πορεία της ζωής δύο ανθρώπων σε διάστημα 60 χρόνων με αφετηρία τη δεκαετία του ’30. Οι δύο ηθοποιοί διηγούνται με κινήσεις και χειρονομίες δανεισμένες από τον κλασικό και τον μοντέρνο χορό, την κλασική παντομίμα και το θέατρο, τη σχέση των ηρώων από την παιδική τους ηλικία μέχρι τα γεράματα τους, τα γεγονότα αλλά και τις σκέψεις και τα αισθήματά τους.

Παραγωγές του Teatr Formy, το οποίο οφείλει πολλά στη Σχολή Παντομίμας της Πολωνίας του Henryk Tomaszewski, έχουν παρουσιαστεί σε σκηνές στην Πολωνία και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά: «Alternations of Space», «The Sacred Spot», «The Mystery of Bread and Stone», «Battle of Carnival and Lent», «HomoSensibilis», «Babel», «Only you», «The Hunger».

Το Teatr Formy έχει εμφανιστεί σε Ιαπωνία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Λευκορωσία, Ρωσία, Ουκρανία, Ιράν, Γεωργία, Τσεχία, Σλοβακία, Αυστρία, Ουγγαρία. Η εμφάνισή του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του στο International Mime Festival πραγματοποιείται με την υποστήριξη της πρεσβείας της Πολωνίας.

«Only You» από το Teatr Formy, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 18€, 15€, 12€ (μαθητικό, φοιτητικό, κάρτα ανεργίας) Προπώληση: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Εκδοτήριο Πλατείας Αριστοτέλους, ticketservices.gr.